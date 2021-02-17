В Украине штрафы за нарушения ПДД увеличатся в разы: какие изменения ждут водителей

17 февраля 2021, 13:00

Верховная Рада Украины усилила ответственность за нарушение правил дорожного движения. Штрафы для недобросовестных водителей существенно возрастут.

Насколько усилятся санкции, которые будут применяться к нарушителям ПДД, подробно описал Час Пик

Как изменится наказание за нарушения ПДД?

Прежде всего закон №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" предусматривает отмену штрафных баллов. Остаются в действии такие виды взысканий, как предупреждение, штраф и возмездное изъятие транспортного средства.

Законом значительно усиливается ответственность за управление без прав, в состоянии опьянения и за совершение ДТП в состоянии опьянения.

Остановимся подробнее на том, как изменятся взыскания за различные нарушения.

Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами: Было - штраф 51 грн. Стало - штраф 510 грн.

Управление транспортным средством, не зарегистрированным либо не перерегистрированным в Украине, его эксплуатация без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов: Было - штраф 170 грн. Стало - штраф 510 грн.

Нарушение правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение правил движения по автомагистралям, пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами, пользование во время движения транспортного средства мобильным телефоном: Было - штраф 425 грн или 50 штрафных баллов. Стало - штраф 510 грн.

Непредоставление преимущества в движении транспортным средствам скорой помощи, пожарной охраны, полиции, которые двигаются с включенными спецсигналами, непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам: Было - штраф 510 грн. Стало - штраф 680 грн.

Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час: Было - штраф 510 грн. Стало - штраф 1700 грн.

Оставление места ДТП: Было - штраф 255 грн или общественные работы, или административный арест. Стало - штраф 3400 грн, также предусмотрена возможность лишения права вождения на срок до 1 до 2 лет, или административный арест.

Неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах: Было - предупреждение или штраф 51 грн. Стало - штраф 255 грн.

Выросли штрафы за вождение без прав

Управление транспортным средством лицом без водительских прав или передача управления лицу без водительских прав: Было - штраф 510 грн. Стало - штраф 3400 грн.

Управление транспортным средством лицом, которое уже было лишено права управления транспортными средствами: Было - штраф 510 грн. Стало - 20 400 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 5 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового. Повторное нарушение в течение года теперь будет караться штрафом в 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет.

Пьяных водителей будут наказывать жестко

Управление транспортным средством в состоянии опьянения: Было - штраф 10 200 грн. Стало - штраф 17 000 грн и изъятие водительских прав сроком на 1 год. За повторное нарушение в течение года - штраф 34 000 грн и лишение прав на 3 года. За третье такое нарушение - штраф 51 000 грн, лишение прав на 10 лет и изъятие транспортного средства.

ДТП, совершенное в состоянии опьянения, если пострадавший получил травмы средней тяжести: Было - штраф от 3400 до 8500 грн, или исправительные работы, или арест, или ограничение свободы с лишением права управления на срок до 3 лет или без такового. Стало - лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

Следует отметить, что в "старом" законодательстве состояние опьянения при совершении ДТП не влияло на суровость наказания. Если пострадавший получил тяжелые травмы или погиб, предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Виновник аварии с несколькими жертвами получал наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Новый закон предусматривает такие наказания виновнику "пьяного" ДТП:

ДТП, совершенное в состоянии опьянения, если пострадавший получил тяжелые травмы: лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

ДТП, совершенное в состоянии опьянения со смертельным исходом: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

ДТП, совершенное в состоянии опьянения, с несколькими жертвами: лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.

Отметим, что закон и, соответственно, новые штрафы вступят в силу после подписи президента и опубликования документа.