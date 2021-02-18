На Луганщине разоблачили двух студентов-хулиганов

18 февраля 2021, 17:38

Полицейские обнаружили информацию с видео, на котором двое парней совершают хулиганские действия у полицейского автомобиля, вчера, 17 февраля, во время мониторинга интернет сети в одном из телеграмм-каналов, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Парням грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Правонарушителями оказались 19-летние местные жители, которые являются студентами высших учебных заведений. Сейчас в рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводится досудебное следствие.