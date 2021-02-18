Раде рекомендуют разрешить ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям

Верховной раде рекомендуют разрешить Вооруженным силам Украины передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям. Рекомендуется принять во втором чтении соответствующий законопроект №3403.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Такое решение принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Документ предусматривает, что боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета министров Вооруженные силы будут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта.
Речь идет о детско-юношеских спортивных школах, учреждениях специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школах высшего спортивного мастерства, центрах олимпийской подготовки, специализированных спортивных клубах и тому подобное.
"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его во втором чтении и в целом в предложенной комитетом редакции", - сказано в сообщении