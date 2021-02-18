18 февраля 2021, 18:00 Раде рекомендуют разрешить ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям Верховной раде рекомендуют разрешить Вооруженным силам Украины передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям. Рекомендуется принять во втором чтении соответствующий законопроект №3403. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР. Такое решение принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Документ предусматривает, что боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета министров Вооруженные силы будут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта. Речь идет о детско-юношеских спортивных школах, учреждениях специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школах высшего спортивного мастерства, центрах олимпийской подготовки, специализированных спортивных клубах и тому подобное. "По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его во втором чтении и в целом в предложенной комитетом редакции", - сказано в сообщении Твитнуть Загрузка... Загрузка...