Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
18 февраля 2021, 18:00

Раде рекомендуют разрешить ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям

Верховной раде рекомендуют разрешить Вооруженным силам Украины передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям. Рекомендуется принять во втором чтении соответствующий законопроект №3403.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Документ предусматривает, что боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета министров Вооруженные силы будут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта.

Речь идет о детско-юношеских спортивных школах, учреждениях специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школах высшего спортивного мастерства, центрах олимпийской подготовки, специализированных спортивных клубах и тому подобное.

"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его во втором чтении и в целом в предложенной комитетом редакции", - сказано в сообщении

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: