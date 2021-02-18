В Украине перед оттепелью ударят 29-градусные морозы

18 февраля 2021, 09:38

В четверг, 18-го февраля, температура воздуха немного повысится, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью в Украине ожидается -7-14 градусов, на северо-востоке -15-22 градуса, на юге и западе -3-9 градусов, на Закарпатье около нуля.

Завтра днем ​​в северных областях -7-14 градусов, на остальной территории -2-7 градусов, на юге -2 + 3, на Закарпатье и в Крыму + 1 + 5 градусов.

Снег в четверг вероятен на Западе, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории – без существенных осадков.

19 февраля на Украину обрушится новая мощная порция холода – столбики термометров будут опускаться местами до -24-29 градусов.

В Киеве ночью и днем ​​18-го февраля температура воздуха будет примерно одинаковой - 10-12 градусов мороза. На вечер похолодает до -16-18 градусов. В ночь на пятницу может похолодать до -20 градусов.

С воскресенья-понедельника придет оттепель и даже «плюсы».