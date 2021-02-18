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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
18 февраля 2021, 13:42

Поддерживают ли иммунизацию северодончане и какой вакцине от КОВИД-19 доверяют?

Украина вовсю готовится к вакцинации населения от коронавирусной болезни. Пока идут последние приготовления, наши журналисты вышли на улицы города, чтобы выяснить, готовы ли северодочане вакцинироваться.

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