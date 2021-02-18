Украина вовсю готовится к вакцинации населения от коронавирусной болезни. Пока идут последние приготовления, наши журналисты вышли на улицы города, чтобы выяснить, готовы ли северодочане вакцинироваться.
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18 февраля 2021, 13:42
Поддерживают ли иммунизацию северодончане и какой вакцине от КОВИД-19 доверяют?
Украина вовсю готовится к вакцинации населения от коронавирусной болезни. Пока идут последние приготовления, наши журналисты вышли на улицы города, чтобы выяснить, готовы ли северодочане вакцинироваться.
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