В ОБСЕ рассказали о затопленных шахтах и назвали зоны оседания грунта на Донбассе

18 февраля 2021, 16:14

На Донбассе вследствие боевых действий подтапливаются или уже полностью затоплены и не подлежат дальнейшей эксплуатации 39 шахт.

Об этом сообщил эксперт ОБСЕ по вопросам экологии Дмитрий Аверин в ходе конференции «Уменьшим угрозы: экологические и техногенные риски на востоке Украины».

По его словам, затопление шахт на Донбассе стало одним из главных последствий боевых действий на его территории. Шахты затапливаются из-за прекращения энергоснабжения, разрушений инфраструктуры, демонтажа насосного оборудования и т.п.

В целом за 2014-2020 годы нарушения работы были зафиксированы на 80 горнодобывающих предприятиях востока Украины.

Эксперт подчеркнул, что затопление шахт влияет на уровень грунтовых вод и геологическую стойкость земной поверхности.

Затопление шахт может приводить к оседанию грунта и выводу из эксплуатации объектов городской инфраструктуры и промышленности, в том числе элементов региональной системы водоснабжения, добавил Аверин.

Согласно данным ОБСЕ, зоны оседаний грунта зафиксированы в агломерациях Донецк–Макеевка–Харцызск, Торецк–Горловка–Енакиево, Шахтерск–Снежное–Хрустальный и Должанск, Сорокино и Золотое–Кадиевка–Алчевск.

В то же время при нарушении режима водоотлива загрязненные шахтные воды влияют на качество подземных и поверхностных вод по обе стороны от линии соприкосновения.

В ОБСЕ отмечают, что особую опасность для окружающей среды представляют шахты, которые использовались для хранения опасных отходов, такие как «Александр–Запад» (г. Горловка) и шахта «Юный коммунар» (г. Бунге) на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, которые уже затоплены более чем на 60%.