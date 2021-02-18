ЕСПЧ потребовал от РФ освободить Навального

18 февраля 2021, 10:02

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от российских властей немедленно освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила в среду его адвокат Ольга Михайлова, передает «Европейская правда».

«Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора», - сказала она.

Адвокат отметила, что такое решение «ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его выполнить».

Правило 39 Регламента Европейского суда по правам человека предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданной и неизбежной вреда основным правам и свободам человека.

Речь идет о том, что ЕСПЧ впервые обязывает государство освободить задержанного на время досудебного следствия по жалобе о политических преследованиях, еще до рассмотрения в Страсбурге этой жалобы по существу.

Ранее требования о немедленном освобождении по «правилу 39» принимались только по делам, где заключение угрожало жизни подозреваемых.

Стоит отметить, что в 2012 году ЕСПЧ применил правило 39 в отношении Юлии Тимошенко, обязав правительство Украины обеспечить получение ею медицинской помощи, однако процессуальный статус Тимошенко тогда изменить не требовалось