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Общественное мнение
Власть
18 февраля 2021, 10:49

Зеленский дополнил перечень должностей, которые надо с ним согласовывать

Президент Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые необходимо согласовывать с главой государства.

Соответствующим указом №58/2021 вносятся изменения в указ президента от 4 июня 2008 года.

Так, перечень должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с президентом, дополнили должности председателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, его первого заместителя и заместителей.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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