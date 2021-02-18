Зеленский дополнил перечень должностей, которые надо с ним согласовывать

18 февраля 2021, 10:49

Президент Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые необходимо согласовывать с главой государства.

Соответствующим указом №58/2021 вносятся изменения в указ президента от 4 июня 2008 года.

Так, перечень должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с президентом, дополнили должности председателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, его первого заместителя и заместителей.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.