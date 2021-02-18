18 февраля 2021, 12:00

МОЗ Украины запустило информационный портал по вопросам вакцинации против COVID-19. На нем можно найти все, что касается вакцинации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram

На официальном сайте vaccination.covid19.gov.ua можно получить информацию об этапах и процессе вакцинации украинцев, а также посмотреть, какие вакцины будут использоваться.

Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что к концу февраля функционал портала будет расширен.

"Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. К концу февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников", - отметил он.

Также на сайте будет содержаться информация со статистическими данными о ходе вакцинации.

В министерстве утверждают, что сведения будут обновляться в режиме, приближенном к реальному времени.