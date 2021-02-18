В Украине 6237 новых COVID-случаев

18 февраля 2021, 13:00

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 6237 новых заражениях коронавирусом в стране. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2222 человека; умерли 163 человека и 5225 человек выздоровели.

За сутки сделали 64 688 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 28 941, методом ИФА - 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 691).

В Украине подтвердили 1 287 141 случай коронавируса с начала пандемии; выздоровели 1 134 120 человек и умерли 24 852 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.