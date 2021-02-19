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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
19 февраля 2021, 13:35

В Украине продолжает расти суточный показатель заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Украине выявили 6 531 новый случай заболевания коронавирусом. При этом 5 857 человек выздоровели, а 120 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 293 672 заболевших ковидом. Из них 1 139 977 пациентов выздоровели, а 24 972 скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), город Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Вчера было проведено 61 215 тестирований.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Днем ранее сообщалось о 6 237 заболевших ковидом.

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