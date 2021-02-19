Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных объемах вакцин от ковида

19 февраля 2021, 14:03

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин от коронавируса AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 годах.

«Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения — Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире — Serum Institute of India», — написал Степанов в Facebook в четверг вечером.

По его словам, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет, поэтому «контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас».

«Основная задача — к уже законтрактованным 12 миллионов доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем», — подчеркнул Степанов.

Он также пообещал лично проконтролировать отправку первой партии вакцин.