19 февраля 2021, 14:35

Врач из Рубежного Ольга Мартыненко стала лауреатом награды «Свет Справедливости».

Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ЛугОГА.

Двое врачей стали лауреатами награды за моральное, духовное и этическое лидерство «Свет Справедливости», которую 17 февраля вручали в Украинском католическом университете. Среди лауреатов - Ольга Мартыненко заведующая инфекционным отделением центральной городской больницы в г. Рубежное.

«Для меня награда большим уважением и благодарностью не только к собственной работе, но и моих коллег. Этот год был тяжелый, он отобрал наш покой, сон, отдых и мнение о нем. К сожалению, он забрал у нас коллег, зато научил ценить жизнь, заставил обратить внимание на труд медиков и уважать его. В непростое время много неравнодушных людей протянули нам руку помощи - без них мы бы не выстояли. Это были благотворители, международные организации, депутаты и простые люди, которые покупали нам защитные костюмы. Именно поэтому мы начали их называть ангелами хранителями, хорошо прижилось (название, - прим.ред.). Я рада, что таких ангелов становится все больше и они теперь еще и во Львове, поскольку вы также поддерживаете и даете уверенность, что мы не одни в этой борьбе», - поделилась лауреат Ольга Мартыненко.

Также впервые с момента основания награды (с 2010 года) ее вручили посмертно семейному врачу-терапевту Ивану Венжиновичу из Почаева, который погиб от COVID-19 в сентябре 2020 Награду приняла его жена Ирина Венжинович, заведующая лабораторией Почаевской городской больницы ИФА-тесты на Соvid-19.

Отметим, это уже восьмая церемония вручения награды «Свет Справедливости». В этом году капитула выбирала лауреатов среди лиц, которые показали моральное лидерство в медицинской сфере. Награда призвана привлечь внимание к ценностному лидерству, к важности моральных принципов в проводе, к популяризации примеров такого лидерства в украинском обществе.

Соучредитель награды и президент Украинского католического университета владыка Борис Гудзяк подчеркнул важность подвига лауреатов и свидетельство их постоянной скромности, бескорыстия и верности моральным принципам: «Мы снова имеем возможность радоваться свету справедливости. В это непростое время видим столько хороших примеров героической, скрытой осанки. Сегодняшнее награждение проводим без участницы Капитула Марты Коломиец и профессора Игоря Скочиляса, которые упокоились от ковида. Мы потеряли одну из колонн нашего университета. Такие врачи, как Иван Венжинович и Ольга Мартыненко тихой работой спасли тысячи жизней. О них не пишут в газетах и ​​не вспоминают на широкую общественность. Поэтому своим отличием Капитула хочет подчеркнуть, что справедливость проявляется везде, где ты есть и делаешь. Я поздравляю лауреатов и благодарю вас за ваш пример. Пусть за ним следуют многие и эта награда вдохновляет вас в дальнейшем служить примером, потому что она в какой-то степени к этому обязывает».

Кроме финансовой поддержки, лауреаты награды получили статуэтку из хрусталя, которую изготовил мастер художественного стекла Станислав Кадочников. На ней изображена фигура человека, которая тянется к свету, символизируя стремление к идеалам свободы и справедливости.