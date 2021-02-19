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Общество / Региональные
19 февраля 2021, 14:35

Инфекционистка Ольга Мартыненко из Рубежного стала лауреатом награды "Свет Справедливости"

Врач из Рубежного Ольга Мартыненко стала лауреатом награды «Свет Справедливости».

Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ЛугОГА.

Двое врачей стали лауреатами награды за моральное, духовное и этическое лидерство «Свет Справедливости», которую 17 февраля вручали в Украинском католическом университете. Среди лауреатов - Ольга Мартыненко заведующая инфекционным отделением центральной городской больницы в г. Рубежное.

«Для меня награда большим уважением и благодарностью не только к собственной работе, но и моих коллег. Этот год был тяжелый, он отобрал наш покой, сон, отдых и мнение о нем. К сожалению, он забрал у нас коллег, зато научил ценить жизнь, заставил обратить внимание на труд медиков и уважать его. В непростое время много неравнодушных людей протянули нам руку помощи - без них мы бы не выстояли. Это были благотворители, международные организации, депутаты и простые люди, которые покупали нам защитные костюмы. Именно поэтому мы начали их называть ангелами хранителями, хорошо прижилось (название, - прим.ред.). Я рада, что таких ангелов становится все больше и они теперь еще и во Львове, поскольку вы также поддерживаете и даете уверенность, что мы не одни в этой борьбе», - поделилась лауреат Ольга Мартыненко.

Также впервые с момента основания награды (с 2010 года) ее вручили посмертно семейному врачу-терапевту Ивану Венжиновичу из Почаева, который погиб от COVID-19 в сентябре 2020 Награду приняла его жена Ирина Венжинович, заведующая лабораторией Почаевской городской больницы ИФА-тесты на Соvid-19.

Отметим, это уже восьмая церемония вручения награды «Свет Справедливости». В этом году капитула выбирала лауреатов среди лиц, которые показали моральное лидерство в медицинской сфере. Награда призвана привлечь внимание к ценностному лидерству, к важности моральных принципов в проводе, к популяризации примеров такого лидерства в украинском обществе.

Соучредитель награды и президент Украинского католического университета владыка Борис Гудзяк подчеркнул важность подвига лауреатов и свидетельство их постоянной скромности, бескорыстия и верности моральным принципам: «Мы снова имеем возможность радоваться свету справедливости. В это непростое время видим столько хороших примеров героической, скрытой осанки. Сегодняшнее награждение проводим без участницы Капитула Марты Коломиец и профессора Игоря Скочиляса, которые упокоились от ковида. Мы потеряли одну из колонн нашего университета. Такие врачи, как Иван Венжинович и Ольга Мартыненко тихой работой спасли тысячи жизней. О них не пишут в газетах и ​​не вспоминают на широкую общественность. Поэтому своим отличием Капитула хочет подчеркнуть, что справедливость проявляется везде, где ты есть и делаешь. Я поздравляю лауреатов и благодарю вас за ваш пример. Пусть за ним следуют многие и эта награда вдохновляет вас в дальнейшем служить примером, потому что она в какой-то степени к этому обязывает».

Кроме финансовой поддержки, лауреаты награды получили статуэтку из хрусталя, которую изготовил мастер художественного стекла Станислав Кадочников. На ней изображена фигура человека, которая тянется к свету, символизируя стремление к идеалам свободы и справедливости.

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