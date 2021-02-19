Билеты на поезда будут дорожать каждый месяц

19 февраля 2021, 15:40

Начиная с марта железнодорожные билеты в Украине будут дорожать на 2% каждый месяц. Так, к концу 2021 года цены на проезд увеличатся на 20%

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире "Украинского радио".

"Я бы не назвал это повышением. Это будет очень легкая индексация. Начиная с марта-апреля по 2% только до конца года. Это предусмотрено финансовым планом "Укрзалізниці", – сказал Криклий .

Также он добавил, что концу года в общем цены на билеты увеличатся на 20%. Подорожание в основном ощутят те, кто передвигается на большие расстояния. Больше всего подорожают билеты на поезда "Интерсити".

Криклий отметил, что есть возможность получить скидку до 40%, если покупать билет заранее.

"По "Интерсити" на второй класс вообще уменьшили цену. И даже если посмотреть на индексацию в 2%, то за три месяца цена поднимется всего на 6%. В то же время, вы получаете 40% скидку, что существенно сэкономит средства", – сказал Криклий.