Президент Украины просит Верховную Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о социальной защите людей с инвалидностью

19 февраля 2021, 16:00

Президент Владимир Зеленский обращается к Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой безотлагательно исправить юридическую коллизию, выявленную в Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно переименования Фонда социальной защиты инвалидов и приведения терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью», и рассмотреть его во внеочередном порядке.

Проголосованный документ содержит юридическую коллизию, которая заключается в том, что одно из его положений (о вступлении в силу с 1 января 2021 года) не соответствует Конституции Украины, поскольку предусматривает, что закон вступает в силу до его официального опубликования. Поэтому Министерство юстиции предложило наложить на закон техническое вето.

Владимир Зеленский крайне обеспокоен этой юридическом коллизией, поскольку считает этот закон чрезвычайно важным для обеспечения общественной справедливости касательно социальной защиты людей с инвалидностью.

«Социально справедливое общество, где каждый чувствует себя в безопасности, предполагает заботу о менее защищенных людях. Я крайне обеспокоен тем, что закон требует технического ветирования, иначе он может быть отменен из-за того, что противоречит конституционным нормам. Мы этого не допустим – люди с инвалидностью обязательно будут иметь защиту, закрепленную законом Украины», – подчеркнул Глава государства.

Закон будет возвращен в парламент для срочной доработки.