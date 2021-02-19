Сватовский городской совет обратился к Зеленскому и ВР

19 февраля 2021, 17:02

Сватовский городской совет обратился к Президенту Украины и председателю Верховной Рады Украины относительно недопущения действий, направленных на дестабилизацию ситуации в области

18 февраля, состоялось заседание третьей сессии Сватовского городского совета.

Во время мероприятия Сватовская городская голова Вита Слипец выступила с обращением относительно того, что в средствах массовой информации, в социальных сетях от некоторых народных депутатов Украины от Луганщины поступают заявления об отставке председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

"Ни я, как Сватовский городской голова, ни депутатский корпус Сватовского городского совета, который представляет интересы громады, не уполномочивали народных депутатов на такие действия. Результаты работы Сергея Гайдая на занимаемой должности на благо области продуктивны и заметны ", - отметила Вита Слипец.

Она подчеркнула, что озвученное ею заявление является официальным обращением к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову относительно недопущения таких действий, потому что они направлены на дестабилизацию социально-экономической и общественно-политической ситуаций области.

Депутаты Сватовского городского совета поддержали объявленное обращение