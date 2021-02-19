Pfizer начали испытания COVID-вакцины среди беременных

Компании Pfizer-BioNTech заявили о начале испытания вакцины от коронавируса с участием беременных женщин от 18 лет.
Об этом сообщает NBC News.
Ожидается, что в исследовании примут участие 4000 женщин на 24-34 неделях беременности в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Чили, Мозамбике, ЮАР, Испании и Великобритании.
Первые дозы уже получили беременные в США.
Одна часть участниц в ходе исследований получит вакцину, другая - плацебо.
Исследователи будут отслеживать любые негативные побочные эффекты у женщин, включая выкидыш. «Мы продолжаем собирать доказательства безопасности и эффективности (препарата - ред.), чтобы в дальнейшем использовать его среди этой важной группы населения», - отметил представитель компании Pfizer Уильям Грубер.
Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 19 февраля зафиксировали 110 837 535 случаев заражения коронавирусом. В частности выявлено 2452583 летальных случая, выздоровели 85777756 человек.
С начала новых суток зафиксированы 14 092 новых случая, умерли 1175 человек.