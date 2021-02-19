Бывшему депутату Станично-Луганского райсовета сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
По данным следствия, 11 мая 2014 года депутат принял участие в организации и проведении на территории села Большая Черниговка Станично-Луганского района незаконного "референдума" по вопросу признания самостоятельности «ЛНР».
Подозреваемый, выполняя функции "члена избирательной комиссии", вел учет лиц, издавал "бюллетени", следил за процессом и порядком.