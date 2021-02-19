Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал / Региональные
19 февраля 2021, 18:00

Экс-депутат Станично-Луганского райсовета пойдет под суд за "референдум"

Бывшему депутату Станично-Луганского райсовета сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, 11 мая 2014 года депутат принял участие в организации и проведении на территории села Большая Черниговка Станично-Луганского района незаконного "референдума" по вопросу признания самостоятельности «ЛНР».

Подозреваемый, выполняя функции "члена избирательной комиссии", вел учет лиц, издавал "бюллетени", следил за процессом и порядком.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: