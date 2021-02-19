«Таблеточный» челлендж: в Минобразования работает горячая линия для родителей и учителей

19 февраля 2021, 13:02

В Министерстве образования и науки Украины работает горячая телефонная линия психологической помощи и чат-бот в Telegram и Viber для родителей и учителей для предотвращения трагических случаев с детьми.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Ситуация в интернете является очень опасной и быстро меняется, поэтому должны постоянно отслеживать новые тенденции в цифровой среде, вовремя на них реагировать и повышать осведомленность родителей, учителей и детей о возможных рисках", - говорится в сообщении.

МОН готовит информацию для родителей и учителей по наиболее распространенных среди подростков и опасных челленджах в сетях, а также формирует советы, как об этом говорить с детьми, какие правила существуют по пользованию интернетом и социальными сетями.

"Хотим сообщить, что действуют телефоны горячих линий, по которым дети могут получить психологическую поддержку в случае, если они попали в рискованные для здоровья ситуации, в том числе случаи, связанные с социальными сетями", - говорится в сообщении.

Национальная детская горячая линия:

0-800-500-225 (бесплатно со стационарных);

116111 (бесплатно с мобильных);

Бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия - 15-47;

Бесплатная Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия - 116-123.

Чат-бот «КИБЕРПЕС» в Telegram и Viber поможет узнать о том, как действовать детям, родителям и учителям в случае Кибербуллинга и анонимно получить помощь.

На сайте МОН можно найти раздел «Безопасность детей в интернете» для повышения уровня осведомленности родителей и учителей. В частности размещены советы для родителей по организации взаимодействия «ребенок-интернет-мобильная связь» от Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.

На платформе цифрового образования ДІЯ также можно найти образовательный Сериал для родителей «Безопасность детей в интернете» о том, как уберечь детей онлайн от вредных материалов, кибербуллинга, суицидальных интернет-союзов, сексуального насилия.