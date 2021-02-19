Какие диски лучше – литые или штампованные?

19 февраля 2021, 13:56

Автовладельцы уделяют большое внимание внешнему виду машины. Он зависит не только от формы и цвета кузова. На восприятие также влияют колеса. Если шины, на первый взгляд, ничем не отличаются. То диски сильно разнятся. Их дизайн зависит от метода изготовления. Самые доступные модели – штампованные. Однако многие автолюбители предпочитают переплатить и приобрести литые диски. Причина этого – представительский дизайн. Машина с литыми дисками выглядит дороже и солиднее.

Плюсы литых дисков

Свое название изделия получили из-за метода изготовления. Они производятся методом литья. Для изготовления используются легкие сплавы. Чаще всего встречаются диски из алюминия, реже – на основе магния.

Плюсы литых дисков:

Солидный основательный дизайн. Любое авто с такими дисками выглядит презентабельно и богато.

Легкость. Литые элементы легче штампованных. Их вес варьируется в пределах 5-8 кг.

Снижение нагрузки на подвеску. Разгон становится лучше. Колесо быстрее крутится и легче возвращается в исходное положение после наезда на препятствие.

Недостатки

У литых деталей есть и некоторые минусы. Главный недостаток – хрупкость. В отличие от штампованных изделий литые диски сложно отремонтировать после аварии. Даже если они поддаются ремонту, то им невозможно возвратить изначальные эксплуатационные характеристики.

Когда установлены литые ободы, нередко происходит разбалансировка колес. Это случается по двум причинам. Первая – заключается в способе крепления балансировочных грузиков. Они клеятся внутри обода, поэтому часто отклеиваются. Вторая причина разбалансировки – попадание грязи. Она пристает к дискам, если часто ездить по бездорожью во влажную погоду.

Чтобы избежать разбалансировки, рекомендуется передвигаться по ровным асфальтированным дорогам. Таким образом, литые диски лучше подходят для городских условий. Для езды в сельской местности лучше отдать выбор в пользу штампованных моделей.

Преимущества и недостатки штампованных дисков

Эти элементы устанавливаются на машины по умолчанию. Конструктивно детали состоят из двух комплектующих – обода и диска. Для изготовления обоих элементов используется листовая сталь. Диски делают методом холодной штамповки.

Плюсы штампованных дисков:

Низкая цена. Стальные ободы стоят вдвое, а то и втрое дешевле литых вариантов.

Смягчение удара при аварийных ситуациях. Штампованные диски мнутся, а не ломаются. Это позволяет смягчить удар во время ДТП.

Пригодность к ремонту. После аварии штампованные изделия можно отремонтировать.

У штампованных элементов есть и некоторые недостатки:

малопривлекательный внешний вид;

большой вес;

подверженность коррозии.

Большая масса дисков снижает эксплуатационный срок всей подвески. Коррозия не только отражается на внешнем виде изделий. Она также приводит к быстрому износу дисков.

В конечном счете, выбор варианта зависит от автовладельца. У обеих моделей есть преимущества и недостатки.