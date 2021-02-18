Кравчук объяснил свое общение с «главой днр» на российском ТВ

19 февраля 2021, 10:00

Донести правду о Донбассе до граждан России – так объяснил цель своего участия в эфире российского телевидения глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Украина 24».

Он прокомментировал свое включение в пропагандистской передаче «Время покажет», во время которого произошло его общение с «главой ДНР» Денисом Пушилиным.

«Моя главная задача, как я ее вижу, когда говорим о Донбассе, – донести реальную правду не только до граждан Украины, но и до России. Потому что они находятся под очень большим влиянием российской пропаганды, кстати, хорошо, что в Украине прекращена работа некоторых телеканалов. Проблема не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Я в своих выступлениях на российских телеканалах, любых телеканалах, постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы никогда не пойдем ни на какие уступки», – сказал Кравчук.

Он отметил, что не был предупрежден о включении Пушилина, но не стал «убегать» из эфира.

«Я не общался с Пушилиным, я задал ему вопрос, потому что российские телеканалы делают определенные манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Сначала я задал вопрос ведущему, он тут же переключился и говорит: я даю вам возможность спросить Пушилина. Ну скажите, пожалуйста, если бы Леонид Макарович, первый президент Украины, испугался Пушилина и убежал с канала, в России бы вообще сказали, что у него нет позиции, полномочий, что он всего боится. Я никого не боюсь, я буду общаться со всеми, отстаивая интересы Украины», - подчеркнул Леонид Кравчук.

Ток-шоу «Время покажет» вышло в прямом эфире Первого канала днем 15 февраля. Сначала по видеосвязи в студию включился Леонид Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи также есть Денис Пушилин и предложил главе украинской делегации в ТКГ задать ему вопросы.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в этой связи заявил, что Кравчук «защищает украинские интересы», в том числе в эфирах российских каналов, используя такую площадку для донесения «нашей точки зрения» россиянам. При этом Арестович указал, что Кравчук не знал о параллельном включении Пушилина.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Леонид Кравчук имеет такой исторический статус, который позволяет ему делать больше, чем любому другому должностному лицу.