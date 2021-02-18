«ЛНР» ввела новые правила работы КПВВ «Станица Луганская». Они касаются перемещения товаров

19 февраля 2021, 11:00

Группировка «ЛНР» с 18 февраля ввела новый режим функционирования пешеходного пункта пропуска «Станица Луганская». Как сообщается, «государственный таможенный комитет ЛНР» расширил зону своей деятельности и начал осуществлять «таможенный контроль» в этом пункте пропуска.

Нововведение там объяснили «эпидемиологической и эпизоотической обстановкой в Украине», а также «регулярными ограничениями для граждан по перемещению товаров» через линию соприкосновения противоположной стороной.

Так называемый таможенный контроль будет осуществляться на основании постановления «правительства» 22.09.2020 № 698/20. Этой бумагой был утвержден перечень и объемы товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, а также определены перечни товаров ограниченных и запрещенных к перемещению гражданами через линию соприкосновения. В случае несоблюдения пересекающими этих норм, им будет отказано в пропуске таких товаров в сторону Луганска.

Товары, которые могут быть отнесены «ЛНР» к личным вещам и их объемы

Товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства вколичестве, обеспечивающем потребности одного лица на период поездки.

Одежда, белье, обувь, которые предназначены исключительно дляличного пользования и имеют признаки бывших в употреблении.

Личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении (на физическом лице, в количестве, необходимом для личного использования).

Именные платежные карты.

Один фотоаппарат, одна кино-, видеокамера вместе

с дополнительными принадлежностями, в количестве, необходимом для личного использования.

Переносные музыкальные инструменты – не более двух штук.

Одно переносное звуковоспроизводящее устройство (в том числе магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и т.п.) с количеством пленок, пластинок, дисков, необходимым для личного использования.

Один переносной радиоприемник.

Сотовые (мобильные) телефоны – не более трех штук.

Один телевизор.

Переносные (стационарные) персональные компьютеры – не более двух единиц и периферийное оборудование, а также принадлежности к ним.

Флеш-карты – не более трех штук.

Калькуляторы, электронные книги – не более двух штук.

Обычная и/или прогулочная детские коляски на каждого ребенка, который пересекает линию разграничения вместе с лицом, при отсутствии детей– не более одной единицы.

Два кресла колесные на каждого человека с инвалидностью, в случае отсутствия лица с инвалидностью – не более одной единицы.

Лекарственные средства в количестве, не превышающем 5 упаковок каждого наименования на одно лицо (кроме содержащих наркотические илипсихотропные вещества).

Предметы, необходимые лицам с ограниченными возможностями илипо состоянию здоровья.

Двое часов.

0,5 литра туалетной воды и/или 200 граммов духов.

Спортивное снаряжение – велосипед, удочка рыболовная, комплект лыж, комплект теннисных ракеток, другое аналогичное снаряжение – не более одной единицы (комплекта) каждого наименования.

Иные товары, имеющие признаки бывших в пользовании ипредназначенные для обеспечения повседневных потребностей физического лица на период поездки, в количестве, необходимом для личного использования.

Перечень и объемы товаров и денежных средств, ограниченных для перемещения

Разрешено перемещать не чаще одного раза в сутки в одном направлении в объемах, не превышающих нормы:

1. Товары для личного пользования, за исключением запрещенных для перемещения через линию разграничения, и не отнесенные к личным вещам:

на подконтрольную «ЛНР» территорию – суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 25 тысяч рос. руб. и/или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии перемещения продуктов питания – не более 2 кг каждого наименования и непродовольственных товаров – не более 2 единиц каждого наименования);

с подконтрольной «ЛНР» территории – без ограничений.

2. Денежные средства:

на подконтрольную «ЛНР» – в сумме, не превышающей 125 тысяч рублей, или эквивалентной сумме, в том числе в иностранной валюте, без подтверждающих документов о ее происхождении;

с подконтрольной «ЛНР» территории – в сумме, не превышающей 75 тысяч рублей, или эквивалентной сумме, без подтверждающих документов о ее происхождении.

3. Платежные карты в количестве, не превышающем 3 единицы, которые не являются именными картами физического лица, пересекающего линию фактического разграничения.

4. Подакцизные товары на одно лицо, достигшее 21-летнего возраста:

для алкогольной продукции – не более 5 л пива, 2 л вина,

1 л крепких напитков (с содержанием спирта более 22 процентов);

для электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака – 1 шт.;

для табачных изделий – не более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака или жидкости для электронных систем доставки никотина (в пересчете на содержание не более 250 граммов табака) или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов (в пересчете на содержание табака).

5. Автомобильные запчасти и комплектующие для транспортных средств личного пользования, принадлежащих физическому лицу, которое пересекает линию фактического разграничения (одна единица или один комплект), шины – не более одного комплекта (4 штуки) всесезонных или зимних, или летних шин для транспортных средств личного пользования.

6. Автомобильное топливо в пределах полной заправки топливного бака, предусмотренного конструкцией транспортного средства, и резерва топлива в объеме не более 20 л, находящегося в отдельных емкостях.

Запрещенные к перемещению через линию соприкосновения товары:

Алкогольная продукция и табачные изделия, маркировка (этикетирование) которых свидетельствует о производстве таких товаров в государстве Украина.

Товары, указанные в строках под порядковыми номерами 2–15 приложения № 3 к Критериям отнесения товаров, перемещаемых на подконтрольную территорию «ЛНР» (или за ее пределы) физическими лицами, к товарам для личного пользования, в том числе транспортных средств, утвержденным «постановлением» «Совета министров ЛНР» от 24.07.2018 № 432/18.

Оружие и боеприпасы, муляжи таких устройств и предметов, а также пейнтбольные ружья.

Холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, спортивные товары палочного типа, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.п.), легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества.

Товары военного и двойного назначения.

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный «постановлением»» «Совета министров ЛНР» от 18.11.2015 № 02-04/345/15.

Лекарственные средства, содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие и/или ядовитые вещества.

Литературные и художественные произведения, полиграфическая и другая печатная продукция, кино-, фото-, аудио- и видеоматериалы, которые пропагандируют войну, жестокость, порнографию, расовую, этническую или религиозную вражду, «призывают к насильственному свержению конституционного строя Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Российской Федерации».

Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.

Опасные отходы.

Электроудильные системы (электроудочки), монониточные (леска) сети, охотничьи капканы и другие средства добывания объектов животного мира.

Радиоэлектронные средства и излучающие устройства (за исключением радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые относятся к личным вещам физических лиц).

Ядовитые, сильнодействующие, взрывчатые вещества, токсичные ирадиоактивные вещества, ртуть, кислоты, едкие вещества, газы и сосуды под давлением, окислители и органические перекиси, инфекционные материалы, сухой лед (замороженный углекислый газ).

Банковские металлы в виде слитков и монет.

Автомобильные запчасти для транспортных средств с полной массой свыше 5 тонн.

Горюче-смазочные материалы, кроме автомобильного топлива, которые перемещаются в конструктивных емкостях транспортного средства, предназначенных для этого и предусмотренных заводом-изготовителем, ирезерва в объеме не более 20 литров, находящегося в отдельных емкостях.

Товары производственного назначения (промышленное исельскохозяйственное оборудование, механизмы, машины, устройства, приборы, инструменты, запчасти и комплектующие, необходимые для работы производства и предназначенные для выполнения разнообразных технологических операций по переработке сырья, разработке недр, производству средств производства и предметов потребления).

Строительные материалы (древесина, камень, цемент, кирпич, блоки).

Военная форма одежды и знаки различия воинских формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты.

Любые печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности, печатная продукция, бланки документов, символика, материалы агитационного ипропагандистского характера государства Украина.

Дистанционно пилотируемые воздушные суда (дроны).

Предметы старины и искусства, являющиеся художественной, исторической, научной или иной культурной ценностью (кроме случаев, предусмотренных «законодательством ЛНР»).

Агрохимикаты и пестициды.