В Приволье школьники «заминировали» школу

19 февраля 2021, 12:35

Полицейские Лисичанска установили двух несовершеннолетних, которые сообщили о заминировании школы, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, во время проверки информации по взрывчатке в школе №29 города Приволье, правоохранители совместно с спасителями эвакуировали 21-го школьника и 12 лиц из персонала школы.

В результате обследования, информация о заминировании не подтвердилась. Одновременно, полицейские установили двух учеников данной школы 14-ти и 15-лет, которые и позвонили спасателям. Мотивов своего поступка они объяснить не смогли.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».