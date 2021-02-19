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Общественное мнение
Общество
22 февраля 2021, 09:00

Швеция зафиксировала первый случай «бразильского» коронавируса

В Швеции выявили первый случай заражения мутировавшим бразильским штаммом коронавируса. Заразились четыре человека.

Об этом сообщает Синьхуа.

Заражения обнаружили у четырех жителей региона Гавлеборг, расположенного на север от Стокгольма.

«Никто из них не нуждался в госпитализации, но власть все равно переживает», - утверждает издание.

Ни один из инфицированных людей не выезжали за пределы Швеции в последнее время.

Подчеркивается, что все новые штаммы считаются более заразными, чем оригинальный.

«В середине января меньше сотни случаев инфицирования британской разновидностью было выявлено в Швеции. Теперь же его подтвердили в 20 из 21 региона страны и связывают из 20% всех заражений», - сообщают в агентстве.

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