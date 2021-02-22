В Тернопольской области в детсаду произошла вспышка острой кишечной инфекции

В одном из детских садов Тернопольской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заражение подтвердили у 9 детей, двое из них госпитализированы, семеро - на амбулаторном лечении.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел 21 февраля в селе Джурин Черковского района. Заболели дети 2014-2018 годов рождения.
"Состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в дошкольном учебном заведении находились 16 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.
Отметим, днями вспышка острой кишечной палочки произошла в одном из детских садов Тернополя. Тогда заразились 11 детей.