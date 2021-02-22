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Общественное мнение
Происшествия
22 февраля 2021, 14:01

В Тернопольской области в детсаду произошла вспышка острой кишечной инфекции

В одном из детских садов Тернопольской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заражение подтвердили у 9 детей, двое из них госпитализированы, семеро - на амбулаторном лечении.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 21 февраля в селе Джурин Черковского района. Заболели дети 2014-2018 годов рождения.

"Состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в дошкольном учебном заведении находились 16 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.

Отметим, днями вспышка острой кишечной палочки произошла в одном из детских садов Тернополя. Тогда заразились 11 детей.

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