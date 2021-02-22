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Понедельник, 22 февраля 2021
18:00
В марте украинцев ждет дополнительный выходной
17:00
Новые санкции СНБО распространяются на производителя софта для предприятий
16:40
Только с COVID-тестом. Польша меняет правила въезда в страну на всех границах
16:02
Ипотека под 5% годовых: Зеленский назвал условия кредитного бума
15:36
На Донбассе построят новый аэропорт
15:00
Военные, медики и переселенцы: кому будет доступен дешевый лизинг на жилье
14:48
COVAX изменил дату доставки вакцины Pfizer в Украину
14:23
На Луганщині поліція викрила групу наркозбувачів
14:15
Контррозвідка СБУ задокументувала чергові спроби вербування держслужбовців представниками ворожих спецслужб
14:01
В Тернопольской области в детсаду произошла вспышка острой кишечной инфекции
13:36
«ЛНР» сообщила об одной смерти за день от коронавируса
13:00
ОБСЕ продолжает фиксировать новые мины у Докучаевска
12:45
На розрахункові рахунки в банку платникам повернуто 4,3 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування
12:00
Строительство Музея Революции Достоинства начнется в 2021 году
11:40
Британия попросит ООН отреагировать на нарушения прав человека в России
11:00
В марте на Донбасс запустят еще один поезд
10:57
Как в Северодонецке вспоминали Героев Небесной Сотни
10:55
Революция достоинства - Революция или переворот?
10:54
Устраивают ли украинцев существующие тарифы?
10:53
С порезанными венами в жилом доме: копы задержали очередного выпивоху
Все новости »
Персона
Журналистке из Луганска Яне Осадчей нужна помощь на лечение онкологии
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
22 февраля 2021, 10:54
Устраивают ли украинцев существующие тарифы?
Устраивают ли украинцев существующие тарифы? Подробнее - в материале
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