Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
22 февраля 2021, 16:40

Только с COVID-тестом. Польша меняет правила въезда в страну на всех границах

Правительство Польши до конца недели изменит правила въезда в страну. Теперь на всех направлениях будет разрешен пропуск граждан лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский в эфире телеканала TVN24.

По его словам, в случае отсутствия негативного теста на COVID, граждане обязаны будут пройти обязательный карантин.

"Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны", - заявил Недзельский.

Министр отметил, что тест на коронавирус будет обязательным как на западной, так и на южной границе страны. В случае отсутствия теста, прибывающий обязан будет пройти 10-днейвную изоляцию.

Отметим, до этого в Польше требовали отрицательный тест на коронавирус лишь у граждан третьих стран, к въезжающим из стран ЕС обязательный карантин не применялся.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: