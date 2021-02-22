В марте украинцев ждет дополнительный выходной

22 февраля 2021, 18:00

В первые выходные марта украинцы будут отдыхать стразу три дня подряд. Дополнительный выходной будет приурочен к Международному женскому дню 8 марта.

Об этом говориться в соответствующей статье Кодекса законов о труде "Праздничные и нерабочие дни".

Поскольку в этом году женский праздник, который в Украине является официальным нерабочим днем, выпадает на понедельник, первые весенние выходные получатся трехдневными - они продлятся с 6 по 8 марта.

Таким образом всего в марте у украинцев будет 9 выходных дней - 6, 7 и 8 марта; 13 и 14 марта; 20 и 21 марта; 27 и 28 марта. Остальные 22 дня в этом месяце будут рабочими.

Переноса выходных из-за праздника в марте не будет.