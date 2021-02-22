Контррозвідка СБУ задокументувала чергові спроби вербування держслужбовців представниками ворожих спецслужб

22 февраля 2021, 14:15

Українська контррозвідка продовжує фіксувати спроби вербування наших співвітчизників російськими спецслужбами та підконтрольними їм бойовиками терористичних організацій «Л/ДНР». При цьому особливий інтерес для ворога становлять посадовці, які мають доступ до секретної інформації.

Так, оперативники СБУ встановили, що представники так званої «МДБ ЛНР» намагалися схилити до державної зради чиновницю Луганської ОДА. Терористи затримали жінку на КПВВ «Станиця Луганська» під час поїздки до родичів у тимчасово окупований Луганськ. Злочинців цікавила відома їй службова інформація, паролі доступу до електронних ресурсів ОДА та інші відомості щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні. Після повернення на мирну територію України посадовиця продовжила отримувати дзвінки від терористів із погрозами та вимогами передати їм відомості про її колег.

Проведена контррозвідкою СБУ ретельна перевірка показала, що жінка не мала наміру і не скоїла жодних дій на шкоду державній безпеці.

В іншому випадку терористам вдалося залучити співробітницю однієї з районних держадміністрацій. Бойовики спинили посадовицю на пункті пропуску «Ізварине» та шантажем і погрозами змусили погодитися на конференційне співробітництво на користь спецслужб РФ. Після повернення на контрольовану Україною територію вона здійснила спробу виконати вороже розвідувальне завдання та відразу потрапила в поле зору СБУ.

Виявлені факти не є поодинокими. У 2020-2021 роках українська контррозвідника задокументувала на Луганщині майже десять спроб втягнення держслужбовців у злочинну діяльність на шкоду безпеці України.

Нагадуємо, що державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Водночас від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчиняли жодних дій на виконання злочинного завдання ворожих спецслужб і добровільно повідомили правоохоронцям про свій зв'язок з ними.