На Луганщині поліція викрила групу наркозбувачів

22 февраля 2021, 14:23

Слідчі Слідчого Управління ГУНП разом зі співробітниками управління стратегічних розслідувань у Луганській області під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували злочинну діяльність чотирьох мешканців Луганщини, які вирощували наркотичні рослини з метою їх подальшого збуту.

Зловмисники, задля безперервного процесу вирощування елітних сортів конопель, орендували житлові будинки, в одному з яких облаштували нарколабораторію, яку обладнали сучасною технікою, а саме встановили ультрафіолетові лампи, температурні регулятори, підключили спеціальну систему вентиляції, поливу та зрошення, застосовували необхідні добрива з урахуванням знань агрономії та інше.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів в рамках відкритих кримінальних проваджень за статтями 310 КК України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» та 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» поліцейські із залученням співробітників КОРДу провели санкціоновані обшуки за місцями проживання усіх фігурантів та в їх транспортних засобах.

В ході проведення обшуків були виявлені та вилучені наркорослини - кущі коноплі та обладнання для їх вирощування, а також, у одного з фігурантів окрім цього було вилучено 66 г психотропної речовини амфетамін.

На даний час усім чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Двох учасників злочинного угруповання, яких правоохоронці застали в нарколабораторії та затримали в порядку ст. 208 КПК України, взято під варту. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу ще двом підозрюваним.