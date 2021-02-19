22 февраля 2021, 10:00 На Прикарпатье ввели "красную зону" карантина: список новых ограничений В Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Власть рассказала, какие ограничения действуют в области с 22 февраля, а что разрешено. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив. Жесткие ограничения будут действовать минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля. Какие ограничения: Заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу. Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий. Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно. Разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов. Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований. Твитнуть Загрузка... Загрузка...