В Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Власть рассказала, какие ограничения действуют в области с 22 февраля, а что разрешено.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.
Жесткие ограничения будут действовать минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля.
Какие ограничения:
Заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос.
Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.
Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
Разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов. Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.