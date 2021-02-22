Зеленский утвердил санкции против Мали и Йемена

22 февраля 2021, 10:38

Президент Владимир Зеленский ввел своими указами в действие решения Совета национальной безопасности, которыми Украина присоединилась к санкциям, введенным Советом Безопасности ООН в отношении Мали и Йемена. Об этом сообщается на сайте главы государства в субботу, 20 февраля.

Указано, что решением предусматривается применить санкции в отношении физлиц, Кабинету министров и СБУ предписано обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, Министерству иностранных дел – проинформировать СБ ООН и компетентные органы Евросоюза.

Персональный перечень лиц, против которых введены санкции, содержится в распоряжении Кабмина от 20 января 2021 года.

Указы вступили в силу со дня их опубликования.