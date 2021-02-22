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Общественное мнение
Власть / Региональные
22 февраля 2021, 11:00

В марте на Донбасс запустят еще один поезд

Жители Константиновки, Дружковки, Краматорска и других городов области смогут добраться в Киев на еще одном поезде. Об этом сообщает сайт "Дружковка на ладонях".

Поезд начнет курсировать № 124/123 "Константиновка-Киев". Его запустят после перехода Украины на летнее время с субботы на воскресенье 28 марта.

Из Краматорска он будет отбывать в 18:18 и прибывать в Киев в 08:22. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:20 и прибывать в Краматорск в 11:25.

На станцию «Славянский курорт» он будет прибывать в 18:50, в Киев - в 08:22. Начав движение из Киева на Славкурорт поезд будет прибывать в 10:52.

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