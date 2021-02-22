Британия попросит ООН отреагировать на нарушения прав человека в России

22 февраля 2021, 11:40

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против систематического нарушения прав человека в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном министерством.

Выдержки из текста опубликовал Bloomberg.

По информации агентства, Рааб укажет на позорное» обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и предупредит, что Россия не выполняет своих международных обязательств.

Кроме того, Рааб заявит о систематическом нарушении прав человека еще в трех странах. Он скажет о кризисе прав человека в Беларуси после жестокого подавления протестующих, не согласных с итогами президентских выборов, а также потребует предоставить верховному комиссару ООН по правам человека немедленный и беспрепятственный доступ в Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая из-за нарушения прав уйгуров, включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин.

Помимо этого, министр осветит нарушения в Мьянме и призовет военных в этой стране отойти в сторону и освободить гражданских лидеров.