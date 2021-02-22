Строительство Музея Революции Достоинства начнется в 2021 году

22 февраля 2021, 12:00

Министр культуры Александр Ткаченко анонсировал начало строительства Музея Революции Достоинства уже в этом году. Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

Строительство музея анонсировали в День героев Небесной Сотни.

«Символично, что именно в этот день мы можем наконец объявить о начале проектно-строительных работ и строительстве Музея Революции Достоинства в этом году», - заявил он.

Ткаченко рассказал, что Минкульту удалось достичь договоренности относительно условий использования проекта победителей архитектурного конкурса. В конкурсе победил проект немецкой компании Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

«Даже без помещения музей ежегодно реализует ряд проектов по чествованию участников Революции Достоинства и подготовил масштабную программу ко Дню героев Небесной Сотни на 2021 год», - добавил министр.