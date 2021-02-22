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Общественное мнение
Экономика / Региональные
22 февраля 2021, 12:45

На розрахункові рахунки в банку платникам повернуто 4,3 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень 2021 року платники податків Луганщини подали 12 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 11,7 млн гривень. В аналогічному періоді минулого року подано 9 заяв на загальну суму 8,7 млн гривень.

Для перевірки всіх поданих заяв у січні поточного року податківцями проведено 9 камеральних перевірок, 3 камеральні перевірки ще тривають. За результатами перевірок по одній заяві встановлено наявність підстав для проведення документальної позапланової виїзної перевірки.

За січень 2021 року на розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 4,3 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.

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