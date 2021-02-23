Який спосіб подати декларацію про майновий стан і доходи зручніший

23 февраля 2021, 15:02

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу

При надсиланні декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації. При поданні декларації в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.