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Общественное мнение
Общество
23 февраля 2021, 17:00

В НАН назвали самое опасное сопутствующее заболевание при COVID

Самым опасным сопутствующим заболеванием при коронавирусе является диабет. Об этом свидетельствует статистика летальных случаев в Украине.

Соответствующее исследование представила Национальная академия наук Украины.

Отмечается, что летальность при заболевании диабетом для вех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%.

"Самыми опасными сопутствующим заболеванием при COVID-19, согласно статистике летальных случаев в Украине, является диабет", - сообщили в НАН.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 4 182 новых случая коронавируса. Также за вчера было зафиксировано 153 летальных случая.

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