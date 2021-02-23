23 февраля 2021, 17:00 В НАН назвали самое опасное сопутствующее заболевание при COVID Самым опасным сопутствующим заболеванием при коронавирусе является диабет. Об этом свидетельствует статистика летальных случаев в Украине. Соответствующее исследование представила Национальная академия наук Украины. Отмечается, что летальность при заболевании диабетом для вех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%. "Самыми опасными сопутствующим заболеванием при COVID-19, согласно статистике летальных случаев в Украине, является диабет", - сообщили в НАН. Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 4 182 новых случая коронавируса. Также за вчера было зафиксировано 153 летальных случая. Твитнуть Загрузка... Загрузка...