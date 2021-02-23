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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
23 февраля 2021, 17:36

На Луганщине беспилотник ОБСЕ попал под обстрел

В результате ведения огня из стрелкового оружия 21 февраля вблизи оккупированного села Дачное в Луганской области поврежден беспилотник миссии ОБСЕ малого радиуса действия.

Об этом сообщается в отчете миссии.

«Выполняя анонсированный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия, наблюдатели слышали 4 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии примерно в 2–2,5 км к северо-северо-западу», — говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, огонь вели по БПЛА, который пролетал ориентировочно в 2 км к северо-северо-западу от их местонахождения. После приземления аппарата, патруль миссии обнаружил, что одна из стоек шасси была повреждена вследствие поражения огнем из стрелкового оружия).

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