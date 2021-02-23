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Общественное мнение
Криминал / Региональные
23 февраля 2021, 18:00

ОБСЕ зафиксировала 21 «Град» на оккупированной Луганщине вне линий отвода

Наблюдатели миссии ОБСЕ 20 февраля зафиксировали 21 реактивную систему залпового огня «Град», размещенные с нарушением линий отвода в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Уточняется, что оружие патруль миссии обнаружил неподалеку оккупированного города Хрустальный (ранее Красный Луч).

В отчете также сообщается о препятствовании полетам беспилотников на временно оккупированной территории Донбасса.

Так, аппараты миссии подверглись глушению во время полета неподалеку неподконтрольный правительству населенных пунктов Александровка, Петровское и Еленовка.

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