23 февраля 2021, 18:00 ОБСЕ зафиксировала 21 «Град» на оккупированной Луганщине вне линий отвода Наблюдатели миссии ОБСЕ 20 февраля зафиксировали 21 реактивную систему залпового огня «Град», размещенные с нарушением линий отвода в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии. Уточняется, что оружие патруль миссии обнаружил неподалеку оккупированного города Хрустальный (ранее Красный Луч). В отчете также сообщается о препятствовании полетам беспилотников на временно оккупированной территории Донбасса. Так, аппараты миссии подверглись глушению во время полета неподалеку неподконтрольный правительству населенных пунктов Александровка, Петровское и Еленовка. Твитнуть Загрузка... Загрузка...