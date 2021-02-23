На Донбассе из-за пожара в блиндаже погибли трое украинских военных

23 февраля 2021, 11:00

На Донбассе в результате пожара в блиндаже погибли трое украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Там сегодня завершили разбор конструкций блиндажа после пожара, который возник еще 20 февраля в 4:00 утра. Под завалами обнаружили тела двух военных, находившихся там во время пожара. Их тела идентифицируют после проведения ДНК-экспертизы.

Третьего военнослужащего эвакуировали в ожоговый центр, который подтвердил ожоги 90% тела. Он погиб в медучреждении от полученных травм.

По факту случившегося военная служба правопорядка Вооруженных сил проводит проверку. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.