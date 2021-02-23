Экс-глава МВД Украины Захарченко заявил о готовности возглавить Донбасс в случае объединения «Л/ДНР»

23 февраля 2021, 11:37

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченк заявил, что готов возглавить «объединенный Донбасс», в случае слияния группировок «Л/ДНР». Об этом он заявил в интервью программы «Антонимы» на телеканале Russia Today.

«Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов», — сказал Захарченко.

На вопрос, готов ли Виталий Захарченко к открытым выборам, он ответил положительно.

Ранее «Восточная правозащитная группа» сообщала о готовящимся объединении «Л/ДНР» в одно формирование. Как утверждается, вопрос об объединении Кремль хочет вынести на «Референдум Донбасса», однако в какой именно форме будет объединение еще не решено.

Виталий Захарченко — глава МВД во времена президентства Виктора Януковича, украинские правоохранительные органы подозревают его в преступлениях против человечности во время событий Евромайдана. Также его подозревают в экономических преступлениях и коррупции.

С 26 февраля 2014 года находится в розыске Службы безопасности Украины, скрывается от правосудия в России. После бегства из Украины Захарченко получил российское гражданство.