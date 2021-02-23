23 февраля 2021, 12:00

Южнокорейская корпорация Нyundai готова предоставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги.

Также обсуждается возможность установки в стране производства основных узлов. Об этом на форуме "Украина 30" заявил представитель Нyundai Юн Сук Чой, передает "РБК-Украина".

Он добавил, что компания Нyundai готова предоставить финансирование для нескольких проектов, но особенно заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставляют 10 новых поездов с 90 вагонами.

"На сегодня с правительством Южной Кореи обсуждается проект с предоставлением поездов Фонду сотрудничества в экономическом развитии. Компания рассчитывает на официальный ответ правительства Украины", - заявил Юн Сук Чой.

Так, президенту Украины предложили посетить проект Нyundai в Корее и начать детальные переговоры о возможности инвестировать в Украину, а также передать технологии для начала производства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинская делегация в марте посетит Южную Корею, где будут подписаны меморандум с выделением 2 млн долларов на разработку документации для высокоскоростной железной дороги и межправительственное соглашение.