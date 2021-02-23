На Донетчину и Луганщину приедет мобильный Ощадбанк

23 февраля 2021, 12:34

На текущей неделе мобильное подразделение Ощадбанка будет работать в прифронтовой зоне в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий график опубликовало министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Три дня мобильное отделение будет вести прием и обслуживание граждан в Авдеевке и Новолуганке в Донецкой области, а также Ощадбанк на КПВВ «Новотроицкое» будет открыт в понедельник и пятницу.

На Луганщине мобильный Ощадбанк приедет в Золотое, Трехизбенку, Тошковку. Кроме того, стационарное отделение на КПВВ «Счастье» будет работать на постоянной основе с понедельника по пятницу.

В мобильных отделениях Ощадбанка и на КПВВ можно получить социальные выплаты и пособия, провести различные операции по банковским картам, а также решить другие вопросы по обслуживанию в банке