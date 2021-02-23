На Луганщине школьник отравился жевательным табаком

23 февраля 2021, 13:00

Полицейские расследуют факт отравления несовершеннолетнего "жевательным табаком", передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

12-летнего парня табачным продуктом угостил его товарищ. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Жизни парня угрозы нет. Так, после уроков три товарища, учащиеся 6 класса, попытались употребить так называемый «жевательный табак». После употребления никотиносодержащего вещества 12-летнему парню стало плохо. Признаки отравления заметили родные парня и вызвали скорую помощь.

В областной детской больнице несовершеннолетнему оказали помощь, пока за его состоянием наблюдают врачи. Правоохранители установили, что "жевательный табак - снус" в школу принес друг парня, который, по его словам, он заказал через интернет, а получил товар на почте.

Сейчас правоохранители устанавливают сайт, где несовершеннолетний заказал опасный товар, а также отделение почты, где его получил. После установления обстоятельств чрезвычайного происшествия, действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.