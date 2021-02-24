В Украине снова хотят объединить счета за газ и транспортировку

24 февраля 2021, 09:00

Министерство энергетики работает над вопросом введения одной платежки за газ и его распределение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

«Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, - это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше, чем тарифы в других регионах», - написал он.

По словам Витренко, также правительство также прорабатывает введение ограничения наценки для поставщиков на розничном рынке и работает над совершенствованием работы оптового рынка, в частности, по объемам, которые должны выставлять на рынок государственные компании.

Он отметил, что министерство также предлагает изменить принципы формирования тарифов.

«Мы также предлагаем изменить принципы формирования тарифов, чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтобы деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии», - сообщил министр.