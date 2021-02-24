На Луганщине в результате обстрела оккупантов убит мирный житель

24 февраля 2021, 14:42

Вчера, 23 февраля, в результате обстрела вооруженными формированиями РФ Хутора Вольного в Луганской области был убит мирный житель, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«23 февраля вооруженные формирования РФ в очередной раз цинично нарушили режим прекращения огня и кроме обстрелов наших позиций из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Вольному, что на Луганщине. Для обстрелов мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения», – говорится в сообщении.

Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали военные медики, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался.

«Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей», – подчеркнули в штабе.

Собранные в полном объеме материалы будут направлены в СО СБУ г. Северодонецка для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины - Террористический акт.