24 февраля 2021, 15:06

Руководству Восточной таможни, которое СБУ разоблачила на коррупции при растаможивании импорта, сообщено о подозрении, передает пресс-центр ведомства.

Так, по материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении одному из руководителей Восточной таможни Государственной таможенной службы и двум высокопоставленным чиновникам таможенного поста "Лисичанск", причастных к коррупции на импорте товаров. За год чиновники получили через схему более 5-ти миллионов гривен.

По данным следствия, осенью 2020 года чиновники организовали коррупционный механизм получения денег от представителей коммерческих структур внешнеэкономической деятельности. За различные суммы взяток чиновники обещали не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении импортируемых товаров, в том числе продукции широкого потребления.

Организатор схемы и его сообщники подозреваются по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенным организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об отстранении участников схемы от занимаемых должностей и избрании мер пресечения.