Украинцы смогут поехать без виз на Карибское море в Гренаду уже с 1 марта

24 февраля 2021, 17:40

С 1 марта 2021 года украинцы будут иметь право путешествовать в Гренаду без необходимости оформлять визу. В этот день вступает в силу соглашение между правительствами обеих стран об отмене визовых требований.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) в Facebook.

Согласно положениям соглашения, граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.

В то же время в документе отмечается, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.

В ГАРТ напомнили, что соглашение было подписано 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепления дружеских отношений между Украиной и Гранадой.

Отметим, Гренада - это маленькое островное государство в Карибском море, где туризм является основой экономики.