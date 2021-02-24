24 февраля 2021, 18:00

В Украине со среды, 24 февраля, вступил в силу адаптивный карантин. В Киеве действуют ограничения "желтой" карантинной зоны.

Об ограничениях, которые будут действовать в столице, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Так, в Киеве запрещено:

пребывания в общественных зданиях и сооружениях и общественном транспорте без защитных масок, закрывающих нос и рот;

пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самостоятельно покидать места самоизоляции, обсервации;

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади или наполненностью залов более 50 мест (кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных клубов со зрителями с наполненностью не более 50% мест);

прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50 мест;

перевозка пассажиров в общественном транспорте в количестве мест, большем, чем мест для сидения;

проведения дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;

работа с полуночи до 7 утра заведений общественного питания, кроме доставки заказов и заказов навынос;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем 2 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);

деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей без маркировки для соблюдения дистанции в 1,5 метра в очереди;

работа хостелов;

работа учебных заведений, если на самоизоляции находится с подтвержденными случаями COVID более 50% учеников или персонала учебного заведения;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием учеников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);

проведения государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных случаев;

работа спортзалов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. метров площади, бассейнов - более чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для спортивно-тренировочных групп;

посещение мест временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь;

посещения посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты.